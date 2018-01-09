Прямой эфир

Около 200 человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР

0
Выделить главное
вкл
выкл

Около 200 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов недалеко от столицы ЮАР Йоханнесбурга. Как сообщили местные СМИ, поезд, прибывавший на станцию, столкнулся с находившимся у платформы составом. Оба поезда направлялись в город Спрингс. Сейчас на месте происшествия работают медики. 

Это уже вторая железнодорожная авария в ЮАР в последние дни. В четверг на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад произошло столкновение поезда с грузовиком. По последним данным, погибли 19 человек, более 200 получили ранения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017