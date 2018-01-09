Около 200 человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР

Около 200 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов недалеко от столицы ЮАР Йоханнесбурга. Как сообщили местные СМИ, поезд, прибывавший на станцию, столкнулся с находившимся у платформы составом. Оба поезда направлялись в город Спрингс. Сейчас на месте происшествия работают медики.

Это уже вторая железнодорожная авария в ЮАР в последние дни. В четверг на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад произошло столкновение поезда с грузовиком. По последним данным, погибли 19 человек, более 200 получили ранения.