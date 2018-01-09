Волонтеры подключились к поискам пропавшего в Балтийском море дайвера

Волонтеры подключились к поискам дайвера, пропавшего в Балтийском море. В операции участвуют спасатели МЧС и полиция.

Поиски туристы продолжаются уже втору неделю. О пропаже молодого человека было объявлено 1 января. В правоохранительных органах уточняют, что двое приятелей в этот день в районе поселка Приморье вышли в море на резиновой лодке. Примерно в 400 м от берега они нырнули. Однако на поверхности появился лишь один из них.

Сейчас обследуется береговая территория в том месте, где он пропал, а также близлежащие районы, сообщает Калининград.ру со ссылкой на пресс-службу областного УМВД. В район поисков вылетал вертолет Ка-32.