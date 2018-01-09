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Гендиректор «Амкара» прокомментировал ситуацию с финансированием клуба

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пермский футбольный клуб «Амкар» полетит на сбор в Турцию, который начнется 11 января. Однако новостей по поводу финансирования клуба пока нет. Об этом заявил генеральный директор команды Игорь Резвухин. 

«Дед Мороз не приходил, подарков не принес! Если честно, ничего нового у нас не появилось. На сборы мы полетим, будем готовиться в плановом режиме. Надеемся, что все будет хорошо», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

При этом он не ответил на вопрос, ищет ли клуб спонсоров или рассчитывает на поддержку региона. 

«Мы трудимся совместно. Давайте немножко подождем. Надеемся, что всё разрешиться в нашу сторону», — отметил он.

О том, что «Амкар» из-за финансовых сложностей может прекратить свое существование после окончания сезона, главный тренер ФК Гаджи Гаджиев говорил в середине декабря. Специалист отмечал, что стратегия развития у клуба есть, но для ее реализации необходима поддержка министерства спорта края.

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