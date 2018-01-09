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Из-за перегрева батареи iPhone в Цюрихе эвакуировали целый магазин

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Порядка 50 человек эвакуировали из магазина Apple в Цюрихе из-за перегрева батареи одного из IPhone. Об этом сообщает издание Neue Zurcher Zeitung.

По словам журналистов, сотрудник сервисного центра, который пытался удалить из устройства перегревшийся аккумулятор, получил ожоги, а само помещение магазина быстро заполнилось дымом. 

На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики. Медицинская помощь никому из посетителей магазина не потребовалась.

Злополучное устройство отправили на экспертизу для выяснения причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple намерена на протяжении всего 2018 года менять батареи iPhone с двукратной скидкой.

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