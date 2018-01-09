Вандалы в Сургуте испортили очередную «антивандальную» остановку

Очередной новый обогреваемый остановочный павильон пострадал от рук вандалов в Сургуте. Инцидент произошел на улице Университетской. Именно там в конце минувшего года установили большую часть «антивандальных» конструкций.

Жители сообщают, что в некоторых комплексах нет дверных ручек, кое-где не работают информационные панели — на одной остановке ее вообще нет. Об этом информирует ИА «Ура.ру».

Сломана одна из раздвижных дверей остановки — это стекло в мэрии называли небьющимся. Вандалов будут искать с помощью записей с камер видеонаблюдения. В новогоднюю ночь на проспекте Мира молодой человек случайно разбил стекло — он просто хотел закрыть двери. Как оказалось, монтаж павильона был еще не закончен.

Портал iz.ru писал что в декабре вандалы надругались над несколькими ледяными фигурами, которые участвовали в международном конкурсе «Хрустальная менора» в Биробиджане. Хулиганы разбили фигурку колибри на скульптуре от китайских мастеров и откололи части от других работ. В полиции заявили, что установить личности преступников практически невозможно — в этом месте отсутствует видеонаблюдение.



