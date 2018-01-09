Водитель погиб в аварии с участием грузовика в Башкирии

Водитель легкового автомобиля погиб в аварии с грузовиком в Бураевском районе Республики Башкортостан, информацию об этом разместил в своем блоге главный госавтоинспектор по республике Динар Гильмутдинов.

Днем 8 января на 55-м км трассы Дюртюли–Бураево автомобиль Ford Ranger под управлением 59-летнего жителя Пермского края столкнулся с автомобилем «МАЗ» под управлением 40-летнего мужчины, жителя города Октябрьский, сообщило агентство «МедиаКорСеть».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Обстоятельства и причины аварии выясняются.