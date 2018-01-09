Выставку Стерджеса «Без смущения» в Москве продлили еще на пять дней

Работу выставки американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения 2.0» продлили на пять дней в связи с популярностью у москвичей. Об этом сообщила пресс-секретарь Центра фотографии братьев Люмьер Кристина Бесстрашнова.

На выставке представлены главные работы Стерджеса, которые жители Москвы смогут увидеть до 13 января, сообщает НСН.

Экспозиция была открыта 8 декабря 2017 года и должна была проработать до 8 января. Пресс-секретарь галереи пообещала назвать точное число посетителей выставки через несколько дней.

Впервые проект «Без смущения» представили столичной публике в 2016 году, однако в тот раз выставку закрыли раньше срока из-за разгоревшегося скандала. Члены общественной организации «Офицеры России» заблокировали ее, после того как в СМИ и социальных сетях появилась информация, что работы фотографа с изображением обнаженных девочек-подростков могут быть расценены как порнографические. С просьбой проверить выставку в прокуратуру обратилась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Спустя год экспертиза признала отсутствие признаков преступления, а также высокий художественный уровень представленных работ.

В этот раз также не обошлось без инцидентов. Активисты SERB разлили на выставке зловонную жидкость. Правоохранители начали проверку по данному факту.