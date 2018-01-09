Прямой эфир

Выставку Стерджеса «Без смущения» в Москве продлили еще на пять дней

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работу выставки американского фотографа Джока Стерджеса «Без смущения 2.0» продлили на пять дней в связи с популярностью у москвичей. Об этом сообщила пресс-секретарь Центра фотографии братьев Люмьер Кристина Бесстрашнова.

На выставке представлены главные работы Стерджеса, которые жители Москвы смогут увидеть до 13 января, сообщает НСН.

Экспозиция была открыта 8 декабря 2017 года и должна была проработать до 8 января. Пресс-секретарь галереи пообещала назвать точное число посетителей выставки через несколько дней.

Впервые проект «Без смущения» представили столичной публике в 2016 году, однако в тот раз выставку закрыли раньше срока из-за разгоревшегося скандала. Члены общественной организации «Офицеры России» заблокировали ее, после того как в СМИ и социальных сетях появилась информация, что работы фотографа с изображением обнаженных девочек-подростков могут быть расценены как порнографические. С просьбой проверить выставку в прокуратуру обратилась детский омбудсмен Анна Кузнецова. Спустя год экспертиза признала отсутствие признаков преступления, а также высокий художественный уровень представленных работ.

В этот раз также не обошлось без инцидентов. Активисты SERB разлили на выставке зловонную жидкость. Правоохранители начали проверку по данному факту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция начала проверку по факту акции SERB на выставке Стерджеса
Суд арестовал облившего экспонаты фотовыставки Стёрджеса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017