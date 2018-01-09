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Нетрезвый житель Новотроицка угрожал пустить газ и взорвать дом

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В Оренбургской области сотрудники полиции допросили 57-летнего жителя Новотроицка, который сообщил в дежурную часть о намерении взорвать жилой дом. Мужчина собирался открыть газ и поджечь его. В момент задержания он был состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

Сообщение об угрозе теракта поступило на пульт дежурного вечером 8 января в 18.37. Квартиру одного из домов по улице Пушкина обследовали саперы с собаками. Взрывчатых и опасных веществ не обнаружено. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки. 

Как писал портал iz.ru, в конце 2017 года в России ужесточили наказание за «телефонный терроризм». Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, за ложное сообщение о готовящемся взрыве нарушителям будет грозить от трех до пяти лет лишения свободы, в случае тяжелых последствий — от восьми до 10 лет. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, большинство ложных звонков о минировании объектов в России поступало с территории Турции, Украины, США и Японии.

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