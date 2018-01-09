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Мужчина поджег дом с пенсионеркой после кражи в Алтайском крае

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Мужчина поджег дом с пенсионеркой, после того как совершил в нем кражу, в селе Столбово Каменского района в Алтайском крае, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по краю.

Инцидент произошел ночью 5 января в одном из частных домов села Столбово. Бригада спасателей, приехавшая на место вызова, во время тушения обнаружила тело 89-летней женщины.

В результате пожара владелица дома погибла от отравления угарным газом. Следователями был установлен факт поджога, сообщило altapress.ru.

В ходе следственно-розыскных работ подозреваемый был задержан. Им оказался 48-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что подозреваемый украл у пенсионерки из дома 3 тыс. рублей и, чтобы скрыть преступление, совершил поджог изнутри. Заведено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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