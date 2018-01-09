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Свалку квитанций о долгах за газ обнаружили в Ростове-на-Дону

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Жители Ростова-на-Дону нашли на улице Магнитогорской сваленные в кучу уведомления о задолженности за газ. Информация от очевидцев обсуждается в соцсетях.

На опубликованном фото видно, что на земле валяется большое число конвертов. Об этом сообщает RostovGazeta. Комментаторы предлагают отправить снимок в организацию, которая напечатала квитанции. 

Напомним, в конце июля рыбак нашел сваленные в кучу упаковки от посылок «Почты России» в районе ростовского яхтклуба «Аврал». Компания установила личность сортировщика, который забирал из коробок и пакетов ценные вещи. Стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей. Подозреваемый был сотрудником Ростовского магистрального сортировочного центра.

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