СМИ сообщили о возможной отставке замглавы Минобрнауки Людмилы Огородовой

Заместитель министра образования и науки Людмила Огородова намерена покинуть свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.

«Да, Людмила Михайловна покинет свой пост. В ее адрес не было критики, претензий, это ни в коем случае не смещение», –– сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Огородова может занять пост замгубернатора Томской области и будет курировать вопросы образования.

Людмила Огородова является доктором медицинских наук. На должность замглавы Минобрнауки была назначена 26 августа 2013 года.

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