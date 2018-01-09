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СМИ сообщили о возможной отставке замглавы Минобрнауки Людмилы Огородовой

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Заместитель министра образования и науки Людмила Огородова намерена покинуть свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.

«Да, Людмила Михайловна покинет свой пост. В ее адрес не было критики, претензий, это ни в коем случае не смещение», –– сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Огородова может занять пост замгубернатора Томской области и будет курировать вопросы образования.

Людмила Огородова является доктором медицинских наук. На должность замглавы Минобрнауки была назначена 26 августа 2013 года.

4 января портал iz.ru сообщал, что президент России Владимир Путин внес изменения в состав Совета безопасности.

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