Пенсионер погиб при столкновении двух автомобилей в Псковской области

Мужчина-пенсионер погиб при столкновении двух легковых автомобилей в Стругокрасненском районе в Псковской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по области.

Вчера утром, 8 января, около 9:05, на 199 км трассы Санкт-Петербург–Невель автомобиль ВАЗ-21074, под управлением 78-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, сообщило Псковское агентство информации.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель транспортного средства «ВАЗ» скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Его пассажирка, 78-летняя женщина, получила незначительные телесные повреждения. Управлявший вторым транспортным средством мужчина госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.