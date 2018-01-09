Любопытные лемуры искусали корреспондента BBC в зоопарке

Корреспондент британского телеканала BBC Алекс Данлоп подвергся нападению лемуров во время записи сюжета в зоопарке Банхем (графство Норфолк).

В начале 2018 года в зоопарке проходил ежегодный пересчет животных, чтобы службы по охране природы могли следить за состоянием вымирающих видов.

На мероприятие отправился репортер Алекс Данлоп.

Во время записи сюжета корреспондент заинтересовал лемуров, которые начали на него прыгать, карабкаться по нему и кусать за руки.

Данлоп старался улыбаться, но укусы животных явно были болезненными.

«Я думаю, самая приятная часть работы — считать лемуров», — пошутил в конце сюжета журналист.

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