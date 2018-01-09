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Женщина погибла при пожаре в Мурманской области

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Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Оленегорске в Мурманской области, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Вчера, 8 января, около 19:10 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в квартире, находящейся в одном из домов на улице Строительной. В квартире на момент происшествия находились два человека, сообщило ИА «Би-порт».

Возгорание было ликвидировано в 19:31. В результате пожара погибла неизвестная женщина и госпитализирован пострадавший мужчина. Огнем повреждена внутренняя обстановка квартиры и стены комнаты.

На место происшествия выезжала одна бригада пожарно-спасательного подразделения. Ведется работа по установлению личностей пострадавшего и погибшей. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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