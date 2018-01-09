УК Пензы обвинили в неудовлетворительной уборке дворов

В Пензе некоторые управляющие компании обвинили в неудовлетворительной уборке дворов и улиц. Качество работы оценил мэр Виктор Кувайцев. Он проверил, как коммунальные службы борются с гололедицей, выполняя соответствующее поручение главы региона Ивана Белозерцева.

В итоге неудовлетворительной была признана деятельность УК «Альянс+», «Возрождение», «Жилье-11», «Лев», «МУП «Станица» и «Пензенская управляющая компания». Позже городское управление ЖКХ составит список таких управляющих компаний и передаст его в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области. Затем будет принято решение о наложении на них штрафных санкций.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», губернатор ранее призвал улучшить уборку дорог, тротуаров и дворов. По словам Белозерцева, коммунальные службы и власти не все делают для того, чтобы содержать их в хорошем состоянии.

«Множество травм, ушибов — на совести муниципальных властей и коммунальных служб», — подчеркнул глава региона.

По данным областного минздрава, только за новогодние праздники в регионе зафиксировано 1,164 несчастных случая.