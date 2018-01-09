Водитель фуры превысил скорость и перевернулся на трассе Амур

Водитель грузового транспортного средства превысил скорость и вылетел в кювет, где перевернулся на трассе «Амур», сообщила руководитель пресс-службы УМВД РФ по ЕАО Оксана Ткачёва.

Водитель фуры, следовавший из Челябинска во Владивосток, допустил съезд с дороги недалеко от поселка Известковый в Еврейской автономной области, в результате чего было повреждено несколько метров дорожного полотна, сообщает ИА EAOMedia.

По предварительным данным, водитель грузового транспортного средства в дорожной аварии не пострадал. Теперь ему предстоит восставить поврежденный участок ограждения за свой счет.