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Водитель фуры превысил скорость и перевернулся на трассе Амур

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Водитель грузового транспортного средства превысил скорость и вылетел в кювет, где перевернулся на трассе «Амур», сообщила руководитель пресс-службы УМВД РФ по ЕАО Оксана Ткачёва.

Водитель фуры, следовавший из Челябинска во Владивосток, допустил съезд с дороги недалеко от поселка Известковый в Еврейской автономной области, в результате чего было повреждено несколько метров дорожного полотна, сообщает ИА EAOMedia.

По предварительным данным, водитель грузового транспортного средства в дорожной аварии не пострадал. Теперь ему предстоит восставить поврежденный участок ограждения за свой счет.

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