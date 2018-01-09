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Жители Татарстана просят отменить передачу лебяжьих озер бизнесменам

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Жители Тукаевского района Татарстана просят проверить законность передачи лебяжьих озер в аренду коммерческой фирме. Они направили петицию в федеральные органы власти, в том числе в Генпрокуратуру РФ.

Как сообщает ИА «Татар-информ», в обращении говорится, что два природных озера, расположенных в пригородной зоне Набережных Челнов, компания «ГрадРесурс» начала засыпать землей еще весной 2017 года. Тогда общественным организациям и местным депутатам удалось остановить стройку. Компания была оштрафована на 400 тыс. рублей. Она была обязана восстановить береговую зону и вернуть озера в собственность государства.

Однако в конце года стало известно, что предпринимателям удалось через суд продлить еще на три года договор аренды участка рядом с озерами, и в скором времени на этом месте появится гостиница. Местные жители надеются на то, что надзорные органы проверят законность договора аренды и примут меры к защите озер от уничтожения.

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