Ангар горит на севере Москвы

Возгорание произошло днем 9 января в ангаре на севере Москвы. Об этом во вторник, 9 января, сообщают СМИ.

«Здание ангара горит в Ильменском проезде, дом 14. Пожар происходит в подвальном помещении», — цитирует ТАСС собеседника в экстренных службах города. По его словам, арендаторами подвала являются несколько организаций.

По данным РЕН ТВ, площадь ангара составляет 100 кв. м.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

8 января пожар произошел в ангаре в Москве на Коровинском шоссе.