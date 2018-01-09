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Ангар горит на севере Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Возгорание произошло днем 9 января в ангаре на севере Москвы. Об этом во вторник, 9 января, сообщают СМИ.

«Здание ангара горит в Ильменском проезде, дом 14. Пожар происходит в подвальном помещении», — цитирует ТАСС собеседника в экстренных службах города. По его словам, арендаторами подвала являются несколько организаций.

По данным РЕН ТВ, площадь ангара составляет 100 кв. м.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

8 января пожар произошел в ангаре в Москве на Коровинском шоссе. 

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