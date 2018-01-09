В Рязани у таксиста забрали выручку под угрозой тюбика от клея

Полиция Рязани раскрыла разбойное нападение на таксиста. Злоумышленник забрал у него выручку и сотовый телефон, угрожая кирпичом и тюбиком клея.

Как сообщает РИА «7 новостей», в полицию обратился 44-местный житель, работающий в службе такси. По его словам, в его автомобиль, стоящий на светофоре, подсел неизвестный и попросил ехать вперед. Таксист отказался, поскольку от пассажира пахло спиртным. Тогда тот потребовал отдать ему деньги и телефон, угрожая кирпичом и, как показалось водителю, ножом. Пострадавший выполнил его требования, покинул машину и обратился в полицию.

Правоохранители без труда отыскали напавшего. Им оказался ранее судимый житель села Шумаши. Он находился у себя дома в состоянии сильного алкогольного опьянения. Часть похищенных денег он успел потратить.

Задержанный рассказал, что решение напасть на водителя возникло у него спонтанно, он ждал на перекрестке подходящий автомобиль. В качестве оружия использовал тюбик от клея, который в темноте блестел так, что таксист спутал его с ножом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.