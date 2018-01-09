Киев назвал «странной операцией» предложение России по миротворцам в Донбассе

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что в ближайшее время какого-либо движения в вопросе отправки миротворцев в Донбасс не будет, так как Россия вернулась к идее о «странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ».

Об этом Ельченко сказал в интервью «Европейской правде».

«Совбез ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции», — цитирует его слова «Газета.ру».

Ельченко отметил, что украинская позиция состоит в том, что миротворцы должны стоять на границе Украины и России, но в Москве этот вариант якобы отвергают.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США в лице спецпредставителя по Украине Курта Волкера добиваются оккупации Донбасса миротворцами ООН.

3 января во время визита в Киев глава МИД Германии заявил о необходимости размещения вооруженных миротворцев на всей территории Донбасса.