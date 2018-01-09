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Западный военный округ РФ опроверг сообщения о вспышке ангины в ряде частей

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Сообщения о вспышках ангины и других простудных заболеваний в Западном военном округе (ЗВО) опровергнуты представителями командования.

Об этом говорится в соответствующем пресс-релизе, обнародованным во вторник, 9 января.

«В пресс-службе Западного военного округа опровергли информацию, опубликованную в ряде интернет-изданий Ленинградской области, о массовых заболеваниях болезнями органов дыхания военнослужащих округа», — цитирует «РИА Новости» сообщения СМИ.

Более того, мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки показал, что заболеваемость сократилась на 12% в сравнении с прошлым годом.

21 декабря портал iz.ru сообщил, что в этом году в России выросло число заболевших ветряной оспой. С января по сентябрь ветрянку подхватили почти 680 тыс. человек — на 8,7% больше, чем годом ранее. Чаще всего заражались жители Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Камчатского края. Эксперты напомнили, что прививки от ветрянки пока не вошли в национальный календарь, бесплатно в массовом порядке их не делают.

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