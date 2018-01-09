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Жара в Австралии привела к массовой гибели летучих мышей

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Фото: Global Look Prees/imagebroker/Neil Bowman/FLPA
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Температура, поднявшаяся до 44,2 градуса Цельсия в последние дни в австралийском штате Новый Южный Уэльс, привела к массовой гибели летучих мышей.

Летучие животные падают на землю замертво из-за перегрева, пишет издание Livescience. При температурах свыше 30 градусов их организм теряет способность к терморегуляции, мозг фактически «закипает», говорит менеджер колонии летучих мышей в Кэмпбеллтауне Кейт Райан.

По ее словам, из-за жары погибло более 200 животных — из тех, что удалось сосчитать сотрудникам колонии — и еще «многие сотни», подсчитать которых не представляется возможным.

Колония летучих мышей в Кэмпбеллтауне относится к редкой разновидности Pteropus poliocephalus — так называемых сероглазых летающих лисиц. Эти летучие мыши живут на деревьях, едят главным образом нектар, пыльцу и фрукты. Размах их крыльев этих животных может превышать 1 метр, вес — превышать 1 кг.

В начале января международная команда ученых сообщила, что более четверти планеты может высохнуть, если Земля прогреется еще на один градус Цельсия.

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