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Украинских работников в Польше заставили носить желто-синюю форму

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Жители Украины, прибывшие в Польшу работать в крупную международную компанию, пожаловались на то, что работодатели обязали их носить цвета украинского национального флага. Об этом сообщает агентство УНИАН

Как уточняют журналисты, такая практика была внедрена на заводе в поселке Верухове под Варшавой. При этом, по словам руководства предприятия, таким образом они «помечают» сотрудников, которые не разговаривают на польском.

«У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики — зеленые, бригадиры — красные. Это такая система», – сказал глава завода Михал Вроблевский.

За последние годы Польша приняла более 1,5 млн выходцев из Украины, сообщил ранее в январе польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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