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Скончался обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Матюнин

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Обладатель Кубка СССР по футболу в составе московского «Динамо» Валерий Матюнин скончался во вторник, 9 января, в возрасте 57 лет. Об этом передает официальный сайт Московской федерации футбола.

Сообщается, что Валерий Матюнин выступал за «Динамо» с 1979 по 1986 год. Между 1994 и 1995 годами он играл в Гонконге за клуб «Хэппи Вэлли». Завершил карьеру в 1995 году в возрасте 35 лет.

После завершения профессиональной карьеры с 1995 года он работал футбольным арбитром, пишет «Газета.ру». С 1997 года сначала был четвертым судьей, затем стал первым. Судил матчи в первом и втором дивизионах.

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