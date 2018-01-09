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Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые за последние два месяца

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Курс евро на Московской бирже снизился на 70 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 67,97 рублей. Столь низкий показатель достигнут впервые с 7 ноября 2017 года. 

При этом курс доллара на бирже повысился на 4 копейки, составив 57,02 рублей.

Ранее 5 января стоимость рубля снизилась по отношению к доллару США и евро, тогда европейская валюта стоила 68,71 рубля, а доллар США стоил 57,02 рубля.

Также сообщалось, что биткоин сменил падение в конце 2017 и начале 2018 года на стремительный рост. 

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