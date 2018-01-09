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Против Apple возбудили первое дело из-за «замедления» iPhone

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Против компании Apple возбудили первое дело из-за замедления iPhone. Расследование начала парижская прокуратура по статье «Обман». Основанием стала жалоба, поданная одной из общественных организаций. Авторы жалобы апеллируют к закону, запрещающему замедление техники.

В декабре Apple признала, что снижала производительность старых iPhone. Такую политику в корпорации объяснили особенностью работы аккумуляторов. Однако пользователей подобные оправдания не успокоили. Против Apple подали коллективные иски в США, Канаде и Израиле. 

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