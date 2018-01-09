Горячий протест

Премию «Золотой глобус», которую называют генеральной репетицией «Оскара», вручили в Голливуде 7 января. Еще в середине декабря стало известно, что часть звезд решили одеться на церемонию в черное в знак протеста против харассмента. Кто присоединился к акции и как это в итоге выглядело — в галерее портала iz.ru. На фото: Кэтрин Зета-Джонс в платье от Zuhair Murad Couture