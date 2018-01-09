Горячий протест

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
Голливудские звезды оделись во всё черное, чтобы поддержать кампанию против харассмента
0
Слайдами
Списком
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Премию «Золотой глобус», которую называют генеральной репетицией «Оскара», вручили в Голливуде 7 января. Еще в середине декабря стало известно, что часть звезд решили одеться на церемонию в черное в знак протеста против харассмента. Кто присоединился к акции и как это в итоге выглядело — в галерее портала iz.ru. На фото: Кэтрин Зета-Джонс в платье от Zuhair Murad Couture
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Пенелопа Крус в платье от Ralph & Russo
Фото: Global Look Press/ZUMA/Regina Wagner
Певица Мэрайя Кэри в платье от Dolce & Gabbana
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Рики Мартин и его жених Джван Йосеф также решили поддержать женщин
Фото: Global Look Press/dpa/Hubert Boesl
Актриса Холли Берри в платье от Zuhair Murad Couture
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Британка Эмилия Кларк в платье Miu Miu
Фото: REUTERS
Сальма Хайек в платье от Balenciaga на сцене во время торжественной церемонии
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni, Global Look Press/dpa/Hubert Boesl
Анджелина Джоли в платье от Atelier Versace
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Модель Кендалл Дженнер в платье от Giambattista Valli
Фото: Фото: Global Look Press/dpa/Hubert Boesl
Кейт Хадсон на красной дорожке
Фото: Global Look Press/AdMedia/Faye Sadou
Британская актриса Кэйт Бекинсэйл на вечеринке после вручения премии
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.