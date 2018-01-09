Кадеты и педагоги вышли на уборку снега с улиц Ставрополя

На расчистку улиц Ставрополя от снега вышли кадеты и их наставники, воспитанники 1-й учебной казачьей сотни школы имени генерала Ермолова. В общественных работах также приняли участие юные росгвардейцы и ученики общевойсковых классов.

Акция была приурочена к дню рождения основателя и первого командующего ВДВ Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова. Кроме того, по словам директора кадетской школы Алексея Хитрова, общественные работы, в которых участвовали будущие защитники Отечества, открыли год, объявленный Годом добровольца и волонтера.

Между тем ситуация на дорогах Ставрополя сильно осложнилась из-за обильного снегопада, пришедшего накануне в регион. К резкому ухудшению дорожной обстановки привел и сильный туман. В городе образовались многокилометровые пробки, сообщает NewsTracker.

Синоптики прогнозируют, что похолодание сохранится на Ставрополье до конца недели. Уже в ближайшие дни температура опустится до -12 градусов.

Сегодня же снежный циклон накрыл и Сахалин. Из-за непогоды приостановлено междугороднее автобусное сообщение.