Канье Уэст исполнил желание своей умирающей поклонницы

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст выполнил последнее желание своей юной поклонницы, умирающей от онкологического заболевания. Исполнитель связался с девочкой через мобильное приложение FaceTime и спел для нее песню I Love Kanye.

О добром поступке американского рэпера рассказало издание Mirror.

Как уверяют журналисты, сделать такой подарок умирающей девочке попросила ее семья. Эта история осталась бы незамеченной, если бы юная поклонница по имени Дебби не поведала о нем в Twitter.

В конце декабря 2016 года президент США Дональд Трамп провел встречу с Канье Уэстом. После этого рэпер заменил хэштег #Kanye2020, с которым заявлял о желании участвовать в следующих выборах президента США, на #Kanye2024. Таким образом, Уэст намекнул, что не против того, чтобы Трамп отработал два срока на посту президента США.