Песков не стал отвечать на вопросы об избирательной кампании Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопросы журналистов об избирательной кампании Владимира Путина, и рекомендовал обратиться в штаб кандидата.

«Не имею права отвечать на эти вопросы по закону. Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать», –– сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что предвыборный штаб Владимира Путина будет сформирован уже в ближайшее время.

«Я думаю, в ближайшее время уже», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года.

27 декабря Центризбирком РФ принял у президента России пакет документов, необходимых для выдвижения на выборы, также была зарегистрирована инициативная группа поддержки самовыдвижения Путина.

8 января портал iz.ru сообщил о старте сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина во Владивостоке. Согласно законодательству РФ, кандидату, не выдвигающемуся от какой-либо партии, требуется собрать не менее 300 тыс. подписей.