Рождественский турнир по бильярду провели в Ярославле

В Ярославле провели Рождественский турнир по бильярду. Он собрал лучших игроков Ярославля, Санкт-Петербурга, Вологды, Рыбинска, Ростова-на-Дону, Костромы, Владимира, Иванова и Череповца.

Как сказал ИА «ЯРНОВОСТИ» организатор турнира Сергей Курчай, за главный приз боролись сразу три мастера спорта, что придает веса соревнованиям. В итоге первое место все же досталось ярославскому бильярдисту Сергею Мансурову. Второе — спортсмену из Петербурга Данилу Цыбизову. Третье место поделили Вадим Кистанов из Владимира и еще один представитель Ярославля Антон Князев.

По словам организаторов, борьба за победу была очень упорной, и игроки показали высокий уровень. Поэтому сейчас идут переговоры о том, чтобы сделать этот Рождественский турнир ежегодным.

В ноябре 2017 года в Госдуме состоялись международные межпарламентские игры. В турнирах по бильярду, шахматам, бадминтону, мини-футболу, настольному и большому теннису сразились депутаты парламентов девяти стран. Подобные состязания проводятся уже в восьмой раз.