Массовое ДТП произошло на плотине ГЭС в Иркутске

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на плотине ГЭС в Иркутске вечером 8 января, сообщила пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.

По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Land Cruiser Prado в результате совершения обгона выехал на встречную полосу движения и спровоцировал массовую аварию, врезавшись в автомобили Honda, Ford и Mitsubishi, сообщает ИА IrkutskMedia.

В результате столкновения транспортное средство Honda перевернулось. Погибших нет, количество пострадавших в аварии уточняется. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Авария стала причиной крупной пробки на автодороге.