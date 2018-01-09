Подозрительным предметом в метро «Владыкино» оказалась петарда

В вестибюле метро «Владыкино» в Москве во вторник, 9 января, была обнаружена петарда, которая не представляет опасности для окружающих. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Москве сообщает РЕН ТВ.

Ранее, во вторник, на станции метро «Владыкино» был задержан мужчина с подозрительным предметом, напоминающим взрывное устройство.

Находка была сделана благодаря сработавшим газоанализаторам. Предмет обследовали с использованием служебных собак.

21 декабря учительницу истории из Великобритании задержали в Шереметьево после обнаружения среди ее вещей правдоподобного муляжа ручной гранаты.