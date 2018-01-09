Квартира сгорела при пожаре в Тверской области

Квартира сгорела при пожаре в Осташкове в Тверской области, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Вчера, 8 января, около 20:35 на пульт спасателей поступил вызов о пожаре в одном из домов населенного пункта Микрорайон. Прибыв на место происшествия, пожарная бригада установила, что пожар начался в одной из квартир дома, сообщили «Тверские ведомости».

Возгорание было локализовано в 20:48, ликвидировано в 21:10. В ликвидации пожара участвовали 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожарными названа предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

В результате пожара от огня пострадала внутренняя отделка комнаты. Данных о пострадавших и погибших нет. Причина и обстоятельства пожара выясняются.