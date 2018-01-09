Две трассы в Хабаровском крае закрыты для автобусов из-за метели

Движение автобусов в связи с прохождением циклона закрыто на автомобильных дорогах Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре и Лидога–Ванино, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Движение пассажирского транспорта были приостановлено 9 января в 16:30 в целях безопасности. На автодорогах выставлены посты ГИБДД. Кроме того, с 6:00 9 января закрыта паромная переправа Ванино–Холмск. Местные аэропорты работают по погодным условиям.

Также для мониторинга обстановки и патрулирования на сложных участках трасс дежурят силы Амурского спасательного центра МЧС России и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщает ИА AmurMedia. Специалисты оснащены всем, что необходимо для мобильных пунктов обогрева, а также для возможности буксировки автомобилей с обочин и снежных заносов.