Прямой эфир

Две трассы в Хабаровском крае закрыты для автобусов из-за метели

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение автобусов в связи с прохождением циклона закрыто на автомобильных дорогах Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре и Лидога–Ванино, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Движение пассажирского транспорта были приостановлено 9 января в 16:30 в целях безопасности. На автодорогах выставлены посты ГИБДД. Кроме того, с 6:00 9 января закрыта паромная переправа Ванино–Холмск. Местные аэропорты работают по погодным условиям.

Также для мониторинга обстановки и патрулирования на сложных участках трасс дежурят силы Амурского спасательного центра МЧС России и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщает ИА AmurMedia. Специалисты оснащены всем, что необходимо для мобильных пунктов обогрева, а также для возможности буксировки автомобилей с обочин и снежных заносов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Циклон из Китая принес снегопады в Хабаровский край
Тихоокеанский циклон подходит к берегам Камчатки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017