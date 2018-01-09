Скончался один из создателей ракетно-ядерного щита России Евгений Аврорин

На 86-м году жизни скончался выдающийся российский ученый, разработчик ядерных зарядов и создатель современного ракетно-ядерного щита РФ академик Евгений Аврорин. Об этом сообщили в «Росатоме».

«Сегодня [9 января] не стало Евгения Николаевича Аврорина», — приводит «РИА Новости» сообщение госкорпорации.

Евгений Николаевич Аврорин родился 11 июля 1932 года. Учился на физических факультетах Ленинградского и Харьковского университетов, в 1954 году окончил факультет физики МГУ.

В 1963 году стал лауреатом Ленинской премии, в 1966 году ему было присвоено звание Героя Социалистического труда. С 1992 года являлся академиком РАН.

Также был почетным научным руководителем Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область).