Пять человек пострадали в аварии со скорой помощью в Орле

Крупная авария с участием скорой помощи произошла в Орле. Автомобиль Opel Vectra протаранил машину экстренных служб «УАЗ». В результате пострадали пять человек.

Как уточняет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное ГИБДД, ДТП произошло накануне вечером. В районе микрорайона «Болховский» легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и там столкнулся со скорой. Травмы получили пассажир иномарки, водитель «скорой» и три ее пассажира.

По мнению некоторых очевидцев аварии, водитель Opel был пьян, однако в правоохранительных органах информацию о его состоянии в момент аварии не уточнили. Также свидетели ДТП утверждают, что «скорая» перевозила ребенка. В аварии он не пострадал и был доставлен в больницу другой машиной медицинской службы.

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