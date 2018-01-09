Прямой эфир

Пять человек пострадали в аварии со скорой помощью в Орле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупная авария с участием скорой помощи произошла в Орле. Автомобиль Opel Vectra протаранил машину экстренных служб «УАЗ». В результате пострадали пять человек.

Как уточняет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное ГИБДД, ДТП произошло накануне вечером. В районе микрорайона «Болховский» легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и там столкнулся со скорой. Травмы получили пассажир иномарки, водитель «скорой» и три ее пассажира.

По мнению некоторых очевидцев аварии, водитель Opel был пьян, однако в правоохранительных органах информацию о его состоянии в момент аварии не уточнили. Также свидетели ДТП утверждают, что «скорая» перевозила ребенка. В аварии он не пострадал и был доставлен в больницу другой машиной медицинской службы.

Портал iz.ru сегодня сообщал о массовой аварии на Калужском шоссе в «новой Москве». Там накануне столкнулись семь автомобилей. Погибла 62-летняя женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Кемеровской области
Жертвой ДТП в Таиланде стал житель России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017