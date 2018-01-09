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Авто с пожилым водителем столкнулось с поездом на переезде в Приморском крае

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Пожилой водитель допустил столкновение своей машины с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции «Арсеньев» в Приморском крае.

Инцидент произошел 9 января в районе 11:30. По предварительным данным, водитель 1965 года рождения за рулем легкового автомобиля ВАЗ-2106 выехал на железнодорожный переезд станции при запрещающих сигналах перед близко идущим поездом, сообщает ИА PrimaMedia.

Машинист состава, чтобы избежать столкновения, применил экстренное торможение, однако избежать ДТП не удалось. В результате аварии никто не пострадал. Водитель отечественного автомобиля покинул место происшествия, но затем вернулся. По его словам, причиной ДТП стала его невнимательность.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты дорожной комиссии. Изменений в расписании движения поездов авария не вызвала.

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