Рекордно высокое давление ожидается в Москве в предстоящие выходные

Атмосферное давление в Москве достигнет рекордно высоких значений в предстоящие выходные. Об этом сообщили синоптики из центра погоды «Фобос».

В субботу и воскресенье давление составит 767 мм ртутного столба, что превышает норму примерно на 15 мм, передает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник в столице осадков не ожидается. С приходом антициклона из Скандинавии связано понижение температуры в регионе.

По данным метеорологов, в Москве в течение недели ожидается небольшой снег, ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с. Температура воздуха днем составит -2–4 градуса, к концу недели похолодает до -8, сообщает сетевое издание m24.ru.