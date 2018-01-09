Владельцы обувной фабрики под Новосибирском отправлены под домашний арест

Владелец и два директора обувной фабрики под Новосибирском, где во время пожара погибли 10 человек, отправлены судом под домашний арест. Об этом сообщили в региональном СК.

Крупный пожар на площади 1,7 тыс. кв. м возник в обувном цеху в поселке Чернореченский Новосибирской области 4 января. В результате 10 человек погибли — семеро граждан Китая, двое граждан Киргизии и один россиянин, еще два человека пострадали.

Причиной пожара названо короткое замыкание.

По данным МЧС, ангар не вводился в эксплуатацию по положенным нормам и использовался для производства обуви незаконно.

«За гибель людей к уголовной ответственности привлечены три человека. Это 65-летний собственник земельного участка и помещения, где произошел пожар. А также 27-летний директор, который является учредителем общества, и 40-летний исполнительный директор», — цитирует «РИА Новости» представителя СК.

Отмечается, что собственнику цеха предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Двум руководителям обувного предприятия — по статье «Нарушение правил безопасности <…> повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Обвиняемые вину не признали.

Ранее портал iz.ru сообщил, что после инцидента надзорные ведомства начали проверку обувных фабрик в Новосибирской области.