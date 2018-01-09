В Челябинске 14-летняя девочка выпала из окна пятого этажа и выжила

Правоохранительные органы Челябинска проводят проверку по факту падения из окна пятого этажа 14-летней школьницы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пока лишь известно, что инцидент произошел 8 января. Лежащего на земле ребенка заметили прохожие. При падении девочка получила травму позвоночника, у нее сломаны пяточные кости. Однако жизни девочки ничего не угрожает. Она госпитализирована, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что 31 декабря 2017 года в Москве мужчина выпрыгнул из окна квартиры на девятом этаже, спасаясь от пожара. Он остался жив и госпитализирован с травмами и переломами.