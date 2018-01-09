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В Санкт-Петербурге восемь человек госпитализированы после драки

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Фото: РИА Новости/Сергей Николаев
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После драки в Санкт-Петербурге были госпитализированы восемь человек и еще двое задержаны по подозрению в нанесении мужчине ножевых ранений.

Об этом во вторник, 9 января, заявила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Задержаны двое граждан, которые изобличены в том, что в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения», — цитирует сообщение «Интерфакс».

В полиции добавили, что драка произошла на Конюшенной площади в центре города.

3 января в чувашском селе Калинине полиция задержала 72 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Все они готовились к массовой драке на центральной площади селения. Причиной конфликта стала ссора между двумя молодыми людьми в одном из сельских клубов района.

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