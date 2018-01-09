Японский гребец отстранен на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику

Японский гребец-каноист Ясухиро Судзуки дисквалифицирован на восемь лет за то, что подсыпал допинг другому спортсмену, в результате чего тот был отстранен от соревнований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Японское антидопинговое агентство.

«Это первый подобный случай в истории японского спорта, и это крайне разочаровывает», — заявил глава агентства Дайити Судзуки.

Как сообщили в Федерации каноэ Японии, инцидент произошел в сентябре 2017 года во время национального чемпионата по гребле. 32-летний Судзуки добавил в напиток своего 25-летнего соперника Сэйдзи Комацу анаболический стероид метандиенон, относящийся к запрещенным для спортсменов препаратам.

После этого Комацу дисквалифицировали, однако впоследствии он оспорил это решение, и Японское антидопинговое агентство вынуждено было провести расследование.

Оба спортсмена являются главными кандидатами в олимпийскую сборную Японии на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Отмечается, что Судзуки и ранее отличался неспортивным поведением. Его не раз замечали за кражей спортивного инвентаря соперников.

4 января портал iz.ru сообщил, что японского сумоиста, напавшего на другого борца, оштрафовали на $4,4 тыс. Также он лишился высшего звания в иерархии японской борьбы — «великий чемпион».