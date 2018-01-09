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Екатеринбург перекачивает воду из Челябинской области

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МУП «Водоканал», который работает в Екатеринбурге, заявил о продолжении процесса перекачки воды из Челябинской области. Он будет продолжаться как минимум до конца января.

Как сообщает ресурс «ТагилСити.Ру» со ссылкой на екатеринбургское предприятие, весенний паводок, позволяющий наполнить водохранилища столицы Свердловской области, в этот раз был скудным. В итоге дефицит воды составил 25 млн куб. м. Подача воды по Нязепетровскому тракту началась еще в октябре 2017 года, однако за эти месяцы восполнить необходимый объем не удалось.

Агентство отмечает, что стоимость перекачки воды составляет 34 млн рублей в месяц. В общей сложности на эти цели из регионального бюджета будет потрачено 140 млн рублей.

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