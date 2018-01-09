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Штормовое предупреждение объявлено в Магаданской области

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Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
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Правительство Магаданской области распространило штормовое предупреждение на Колыме из-за циклона. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В среду, 10 января, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах ожидаются ветер около 10–15 м/с и слабая метель.

«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня... связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, возникновением дорожно-транспортных аварий», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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