Прокуратура проверяет обувные фабрики под Новосибирском

Надзорные ведомства начали проверку обувных фабрик в Новосибирской области на территории города Искитима и Искитимского района. Ее проводят прокуратура, инспекция по труду, представители МЧС и полиции.

Проверки начались после гибели 4 января 10 человек на пожаре. Сотрудники надзорных ведомств совершили выезды на обувные производства в Искитиме и поселке Чернореченский.

Пожар произошел в поселке Чернореченский Искитимского района, погибли десять человек, пострадали двое. Ангар, где возникло возгорание, под размещение производства использовался незаконно, установили в региональном главке МЧС. Предварительно, причиной пожара на обувном складе в поселке Чернореченский Новосибирской области стало замыкание. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей.