КНДР отправит высокопоставленную делегацию на Олимпиаду в Пхёнчхан

Северная Корея намерена отправить высокопоставленную делегацию на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Во вторник, 9 января, в приграничном пункте Пханмунджон стартовал первый раунд переговоров по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей. Также большое внимание уделили участию Северной Кореи в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в феврале 2018 года.

1 января в ходе новогоднего обращения к народу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении отправить северокорейскую сборную на Олимпиаду.

«Мы намереваемся отправить нашу команду», — сказал Ким Чен Ын, подчеркнув необходимость улучшения отношений с Южной Кореей.

Пхеньян пропустил последний срок подачи заявления для участия в Играх, однако до середины января еще имеет возможность направить на соревнования свою сборную. Южная Корея приветствовала желание КНДР.