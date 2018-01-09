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Сеул предложил Пхеньяну провести встречу разделенных войной семей

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Newsis
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Южная Корея в ходе переговоров в Пханмунджоме предложила Северной Корее провести встречу родственников из семей, разделенных войной. Встреча может быть организована на лунный Новый год 16 февраля. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал журналистам представитель министерства объединения Республики Корея.

Чиновник отметил, что высокопоставленные представители КНДР посетят зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее стало известно, что первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР начался во вторник утром в приграничном пункте Пханмунджом. Глава северокорейской делегации Ри Сон Гвон выразил надежду, что диалог принесет результаты и улучшит отношения между двумя странами.

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей, а 3 января состоялись телефонные переговоры между лидерами государств.

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