Компания GoPro сократит 20% сотрудников

Американская компания-производитель экшн-видеокамер GoPro намерена сократить 20% сотрудников. Сокращения затронут более 250 человек, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, компания уйдет с рынка производителей беспилотников.

Решение о грядущем сокращении принято руководством GoPro по итогам IV квартала минувшего года. Продажи дронов Karma не принесли прибыли. В продажу дроны поступили осенью 2016 года, но несколько тысяч аппаратов были отозваны из-за проблем с аккумуляторными батареями, сообщает сетевое издание М.24.

В конце декабря GoPro опубликовала видео с лучшими кадрами, снятыми на экшн-камеру в 2017 году.