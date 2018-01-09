Более 10 человек задержаны в Сингапуре за хищение топлива Shell

Полицейские в Сингапуре задержали 17 человек по подозрению в хищении крупной партии нефтепродуктов из предприятия компании Shell. Об инциденте сообщило издание The Straits Times со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Обыски прошли в нефтехимическом предприятии на острове Пулау Буком в рамках расследования о недостаче. В ходе мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли около 3 млн сингапурских долларов ($2,2 млн) наличными, а также наложили арест на танкер водоизмещением около 12 тыс. т.

Представители компании Shell заявили о готовности тесно сотрудничать со следствием. Кроме того, полиция намерена арестовать банковские счета подозреваемых. Расследование инцидента продолжается.